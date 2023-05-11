Нападение с ножом в польском приюте: погибла 16-летняя девушка

19-летний молодой человек ворвался в детский приют в Польше и устроил резню. В итоге погибла 16-летняя..

19-летний молодой человек ворвался в детский приют в Польше и устроил резню. В итоге погибла 16-летняя девушка. Ещё девять человек получили ранения. Пятерых доставили в больницу, четверым оказали помощь на месте.

Вызов поступил в полицию около девяти вечера. Нападение произошло в деревне Томиславице близ города Лодзь.

[Анета Соберай, пресс-секретарь полиции]:

«Человек, вооружённый острым опасным предметом, вошёл на территорию приюта. Позже выяснили, что он атаковал людей, нанеся им ножевые ранения. Один человек – 16-летняя девочка, которая была воспитанницей приюта, – скончалась в результате трамв. Пять человек с ранениями доставили в больницу, но их жизни ничего не угрожает».

Нападавшего арестовали в его доме спустя час после нападения. Он не оказывал сопротивления. В полиции говорят, что он был трезв, однако у него также взяли анализы на наркотические вещества.

[Йоланта Шкильник, сотрудница прокуратуры Серадза]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Местное новостное агентство сообщило, что убитая девушка в прошлом якобы встречалась с подозреваемым. Он проник в её комнату через окно.

Остальным пострадавшим детям сейчас оказывают психологическую помощь.

[Мариуш Баджёр, работник администрации района Серадза]:

«Это огромная трагедия, особенно учитывая, что эти дети уже обделённые. Теперь на их долю выпало ещё одно несчастье. Сейчас прокуратура тщательно всё расследует. А мы стараемся выполнить свои обязательства и удостовериться, что детям оказывают максимальную помощь. С ними работают психологи, они пока в изоляции».

На момент нападения в приюте было 13 человек, включая одного сотрудника.

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