Как юноша спасал друга от медведя

Студенты американского колледжа гуляли в Шошонском национальном лесу. Четверо друзей искали сброшенные рога лосей и оленей, надеясь заработать на их продаже. Сначала они шли группой. Потом решили разделиться, чтобы охватить большую территорию, а затем встретиться на вершине холма.

Брэди Лоури и Кенделл Каммингс шли вместе. Неожиданно на Брэди набросился гризли. «Меня била дрожь, и я не знал, что делать. Я свернулся клубком, он несколько раз напал на меня», – вспоминает подросток.



Кенделл попытался оттащить медведя от друга. Он кричал, пинал, бил дикого зверя и тянул его за шерсть. «Я не хотел потерять друга. На нём лежал большой медведь. Я мог убежать, но друг мог погибнуть. Я всё же попытался оттащить медведя и спасти друга», – рассказал Кенделл.

Гризли переключился на Кенделла. «Он схватил меня, немного погрыз, а потом убежал. Я окликнул Брэди, чтобы убедиться, что с ним всё в порядке», – вспоминает Кенделл. Вскоре медведь вернулся. «Он покружил вокруг меня, снова схватил, погрыз голову и щёку. А потом снова ушёл», – добавил Кенделл.



Медведь ранил Брэди и сломал ему руку, но подросток мог идти самостоятельно. Юноши встретились с двумя другими сокурсниками. Друзьям пришлось нести раненого Кенделла на руках. Они добрались до места, где работает сотовая связь, и позвонили в службу спасения.



Пострадавших доставили в больницу и оказали им помощь. Кенделлу наложили швы на лице и голове, а Брэди загипсовали руку.

Эксперты дикой природы говорят, что гризли нападают на людей крайне редко. За последние 150 лет было всего восемь таких случаев. Вероятность нападения – примерно 1 на 2,7 миллиона.

Представители департамента дикой природы штата Вайоминг заявили, что не будут искать медведя, чтобы его переселить или убить. Опознать нападавшее животное трудно, поскольку в этом районе много медведей.