Как пожилые жительницы Гонконга туфлями «избивают злодеев»

Затаили на кого-то обиду? А, может, кто-то действует вам на нервы? В Гонконге такие проблемы решают..

Затаили на кого-то обиду? А, может, кто-то действует вам на нервы?

В Гонконге такие проблемы решают кардинально. Можно избавиться от негативной энергии, заплатив пожилым женщинам за то, чтобы они избили изображение вашего врага.

Ритуалы проводят в одном из торговых районов города. Называют их «избиения злодея». В ход идёт обычная туфля.

Принести сюда можно любое изображение: от соперницы до недружелюбных коллег, ужасных начальников или неприятных вам политиков.

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Пожилая женщина в процессе ритуала прочитает заклинание, чтобы оградить вас от негативных людей.

[Эдисон Чань, турист]:

«Я надеюсь избавиться от слухов, которые распространяют про меня плохие люди».

Хо Пхунюнь тоже проводит такие ритуалы. Говорит, что старается убрать из жизни своих клиентов весь негатив.

[Хо Пхунюнь, жительница Гонконга]:

«Я помогаю клиентам, у которых проблемы на работе или с которыми несправедливо обращаются. Я отсеиваю плохих людей, и это помогает избавиться от проблем. Моя работа – помогать людям».

Хо берёт 50 гонконгских долларов за пятиминутный ритуал, который также включает возжигание благовоний богам и ритуальное благословение.

Считается, что традиция восходит ещё к периоду династии Хань, которая правила с 202 года до нашей эры по 9-й год нашей эры.

[Сэ Цзи-мин, историк]:

«Ритуал также включает в себя молитвы духу тигра, потому что традиционно тигр считается очень свирепым, и, молясь ему, вы получите силу».

Эффективность такого ритуала сомнительна. Но психологи отмечают, что традиция всё же играет положительную роль. Она даёт надежду, что ситуация может измениться в лучшую сторону.

При этом эксперты советуют мудро реагировать на любые конфликты в жизни и чрезмерно не переживать из-за негативных людей.

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