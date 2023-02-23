16-летний школьник зарезал свою учительницу во Франции

16-летний школьник напал с ножом на свою учительницу. Инцидент произошёл в средней школе города Сен-Жан-де-Люз на..

16-летний школьник напал с ножом на свою учительницу. Инцидент произошёл в средней школе города Сен-Жан-де-Люз на юго-западе Франции.

Подросток ударил ножом в грудь свою учительницу испанского. 50-летняя женщина скончалась.

Сам школьник арестован. Есть предположения, что у него психическое расстройство. Так, накануне он якобы слышал голоса, которые говорили ему напасть на своего преподавателя.

Террористический мотив полиция пока не рассматривает. При этом, по словам министра образования Франции, инцидент произошёл в частной католической школе, в которой ранее не было случаев насилия.

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[Пап Ндиайе, министр национального просвещения Франции]:

«Пока не следует делать поспешных выводов. Этот ужасный случай произошёл в тихой школе, в которой до этого не происходило ничего примечательного в плане насилия или событий, которые могли бы привести к такому. Расследование продолжается».

По словам свидетелей, ученик встал во время урока, подошёл к двери, а затем развернулся и атаковал учительницу. Другие школьники в панике убежали.

Сам нападавший был спокоен, поговорил с учителем соседнего класса и согласился отдать оружие.

Большинство школ Франции сейчас на зимних каникулах. Тем не менее, в тех, где занятия продолжаются, уже провели общенациональную минуту молчания.

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