Афины завалило снегом

Шторм «Барбара» парализовал жизнь в столице Греции. Закрыты школы, не работает большинство магазинов, а многие государственные..

Шторм «Барбара» парализовал жизнь в столице Греции. Закрыты школы, не работает большинство магазинов, а многие государственные службы и предприятия перешли на удалённую работу.

[житель Афин]:

«Это беспрецедентно. У нас и раньше выпадал снег, но сейчас его 20 сантиметров. По улицам невозможно пройти».

Закрыты для движения несколько крупных автодорог, в том числе главная магистраль, соединяющая Афины с центральной частью страны.

Также закрыт ряд станций метро рядом с аэропортом. Остановлено движение поездов в северный город Салоники.

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[житель Афин]:

«У нас была информация, что начнётся снегопад, так что мы подготовились. Но вообще это изменение климата – большая проблема. Весь декабрь было плюс 15-17 градусов, доходило даже до 20. А сейчас вернулась зима. Посмотрим, что будет дальше».

Больше всего снега выпало в северном пригороде Афин. Пожарным пришлось эвакуировать людей из застрявших машин.

Власти призывают граждан воздержаться от несущественных поездок.

Сильные снегопады в Афинах – редкость, но мегаполис страдает от аномальной погоды уже третью зиму подряд. В прошлом году тысячи автомобилистов застряли на главной окружной дороге, что вызвало резкую критику в адрес властей за их неподготовленность к таким катаклизмам.

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