Афины завалило снегом

Шторм «Барбара» парализовал жизнь в столице Греции. Закрыты школы, не работает большинство магазинов, а многие государственные..
Дата загрузки: 2023-02-07
Шторм «Барбара» парализовал жизнь в столице Греции. Закрыты школы, не работает большинство магазинов, а многие государственные службы и предприятия перешли на удалённую работу.
[житель Афин]:
«Это беспрецедентно. У нас и раньше выпадал снег, но сейчас его 20 сантиметров. По улицам невозможно пройти».
Закрыты для движения несколько крупных автодорог, в том числе главная магистраль, соединяющая Афины с центральной частью страны.
Также закрыт ряд станций метро рядом с аэропортом. Остановлено движение поездов в северный город Салоники.
[житель Афин]:
«У нас была информация, что начнётся снегопад, так что мы подготовились. Но вообще это изменение климата – большая проблема. Весь декабрь было плюс 15-17 градусов, доходило даже до 20. А сейчас вернулась зима. Посмотрим, что будет дальше».
Больше всего снега выпало в северном пригороде Афин. Пожарным пришлось эвакуировать людей из застрявших машин.
Власти призывают граждан воздержаться от несущественных поездок.
Сильные снегопады в Афинах – редкость, но мегаполис страдает от аномальной погоды уже третью зиму подряд. В прошлом году тысячи автомобилистов застряли на главной окружной дороге, что вызвало резкую критику в адрес властей за их неподготовленность к таким катаклизмам.
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