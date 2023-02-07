fb pixel
Телеканал NTD

Афины завалило снегом

Афины завалило снегом

Шторм «Барбара» парализовал жизнь в столице Греции. Закрыты школы, не работает большинство магазинов, а многие государственные..

Дата загрузки: 2023-02-07

Афины завалило снегом

Шторм «Барбара» парализовал жизнь в столице Греции. Закрыты школы, не работает большинство магазинов, а многие государственные службы и предприятия перешли на удалённую работу.

[житель Афин]:
«Это беспрецедентно. У нас и раньше выпадал снег, но сейчас его 20 сантиметров. По улицам невозможно пройти».

Закрыты для движения несколько крупных автодорог, в том числе главная магистраль, соединяющая Афины с центральной частью страны.

Также закрыт ряд станций метро рядом с аэропортом. Остановлено движение поездов в северный город Салоники.

[житель Афин]:
«У нас была информация, что начнётся снегопад, так что мы подготовились. Но вообще это изменение климата – большая проблема. Весь декабрь было плюс 15-17 градусов, доходило даже до 20. А сейчас вернулась зима. Посмотрим, что будет дальше».

Больше всего снега выпало в северном пригороде Афин. Пожарным пришлось эвакуировать людей из застрявших машин.

Власти призывают граждан воздержаться от несущественных поездок.

Сильные снегопады в Афинах – редкость, но мегаполис страдает от аномальной погоды уже третью зиму подряд. В прошлом году тысячи автомобилистов застряли на главной окружной дороге, что вызвало резкую критику в адрес властей за их неподготовленность к таким катаклизмам.
Короткая ссылка на эту страницу:

© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...