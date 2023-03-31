Робот-акула «поедает» мусор на реках Лондона

Вот такой робот-акула появился на водных путях в Лондоне. Этот небольшой аппарат способен на многое. За..
Дата загрузки: 2023-03-31
Робота-уборщика создал британец Ричард Хардиман. Идею почерпнул в Кейптауне. Там увидел, как два южноафриканца на лодке собирают мусор сетью. Подумал, что можно это делать эффективнее – с помощью роботизированной лодки-уборщика.
Аквадрон создан по подобию китовой акулы. Она питается планктоном, отцеживая его из воды с помощью цедильного аппарата, образованного жаберными дугами.
Изобретатель создал несколько прототипов. Первые никуда не годились, но со временем он добился успеха. Инженер собрал две модели – на дистанционном управлении и беспилотную.
[Ричард Хардиман, изобретатель]:
«Можно уйти, заняться своими делами, а потом вернуться. Лодка уже заполнится мусором, тогда его можно вынуть и спустить аппарат обратно на воду».
Робот оснащён электрическим мотором и аккумуляторами. Одной зарядки хватает на шесть часов работы. Аквадрон плавает со скоростью три километра в час. У него есть механизм подруливания. Также есть опция для защиты от столкновений с другими объектами. Лодкой можно управлять и дистанционно на расстоянии до трёх километров. Кроме того, аппарат оснащён разными датчиками.
[Ричард Хардиман, изобретатель]:
«Робот определяет степень прозрачности и солёности воды, её температуру, а также измеряет глубину водоёма. Наши клиенты хотят знать не только о том, что на поверхности. Им нужно знать о качестве воды».
Длина аппарата – чуть больше полутора метров, ширина – метр с небольшим, высота – 52 сантиметра. Весит 72 килограмма. Стоит 22 с половиной тысячи евро. Аквадрон также можно взять в аренду. Месяц обойдётся в 1130 евро.
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