Робот-акула «поедает» мусор на реках Лондона

Вот такой робот-акула появился на водных путях в Лондоне. Этот небольшой аппарат способен на многое. За..

Вот такой робот-акула появился на водных путях в Лондоне. Этот небольшой аппарат способен на многое. За день может собрать полтонны плавающего мусора или, например, 22 700 пластиковых бутылок.

Робота-уборщика создал британец Ричард Хардиман. Идею почерпнул в Кейптауне. Там увидел, как два южноафриканца на лодке собирают мусор сетью. Подумал, что можно это делать эффективнее – с помощью роботизированной лодки-уборщика.

Аквадрон создан по подобию китовой акулы. Она питается планктоном, отцеживая его из воды с помощью цедильного аппарата, образованного жаберными дугами.

Изобретатель создал несколько прототипов. Первые никуда не годились, но со временем он добился успеха. Инженер собрал две модели – на дистанционном управлении и беспилотную.

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[Ричард Хардиман, изобретатель]:

«Можно уйти, заняться своими делами, а потом вернуться. Лодка уже заполнится мусором, тогда его можно вынуть и спустить аппарат обратно на воду».

Робот оснащён электрическим мотором и аккумуляторами. Одной зарядки хватает на шесть часов работы. Аквадрон плавает со скоростью три километра в час. У него есть механизм подруливания. Также есть опция для защиты от столкновений с другими объектами. Лодкой можно управлять и дистанционно на расстоянии до трёх километров. Кроме того, аппарат оснащён разными датчиками.

[Ричард Хардиман, изобретатель]:

«Робот определяет степень прозрачности и солёности воды, её температуру, а также измеряет глубину водоёма. Наши клиенты хотят знать не только о том, что на поверхности. Им нужно знать о качестве воды».

Длина аппарата – чуть больше полутора метров, ширина – метр с небольшим, высота – 52 сантиметра. Весит 72 килограмма. Стоит 22 с половиной тысячи евро. Аквадрон также можно взять в аренду. Месяц обойдётся в 1130 евро.

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