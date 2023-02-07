Ночь опускается на приграничную турецкую область Хатай, но люди продолжают оставаться у завалов зданий. Они надеются..

Крики из-под завалов в турецкой области Хатай были слышны всю ночь

Ночь опускается на приграничную турецкую область Хатай, но люди продолжают оставаться у завалов зданий. Они надеются услышать пропавших родственников.

Этот мужчина показывает погибшего. Одновременно слышно, как снизу доносится женский крик и стук.

В нескольких метрах отсюда другой местный житель плачет от бессилия. Под обломками – его отец и мать. Спасатели пока не приехали.

[местный житель]:

«Мы их слышали. Они кричат, просят им помочь. Просят, чтобы их спасли. Мы не можем их спасти. Как мы их спасём? Никто не приехал с самого утра».

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Только в провинции Хатай землетрясение разрушило более 1200 зданий. Здесь погибло не менее 520 человек. Десятки пропали без вести.

Общее число погибших в Турции и Сирии уже превысило отметку в 4300 человек. Пострадавших около 20 тысяч.

Эти люди живут рядом с эпицентром землетрясения. Они собрались у костра, чтобы согреться. Температура здесь опустилась почти до нуля. Это усугубило положение пострадавших и тех, кто ждёт спасения под завалами.

[местный житель]:

«Наши дома повреждены, мы не можем сейчас войти внутрь. Мы ничего не ели с утра, наши дети очень голодны». [местный житель]:

«Всё очень плохо, мы без воды и еды, в плачевном состоянии».

Землетрясение, которое произошло в понедельник в Турции и Сирии, было силой 7,8 балла. Вероятно, оно станет одним из самых смертоносных в мире в этом десятилетии.

Эпицентр находился в турецкой провинции Газиантеп. Очаг залегал на относительно небольшой глубине около 17 километров в районе Восточно-Анатолийского разлома.

Разрушительные волны распространились на северо-восток, опустошив центральную Турцию и Сирию.

Через одиннадцать минут после первоначального землетрясения в регионе произошёл афтершок магнитудой 6,7. Через несколько часов произошло землетрясение силой 7,5 балла, за которым последовал ещё один толчок во второй половине дня.

Эксперты говорят, что активность распространяется на соседние разломы, и сейсмичность может продолжаться некоторое время.

В Турции объявлен недельный траур. Между тем десятки стран направляю в пострадавшие районы спасателей, гуманитарную помощь и технику.

Землетрясение в понедельник уже стало самым смертоносным для Турции с 1999 года. Тогда бедствие аналогичной силы произошло недалеко от Стамбула и унесло жизни более 17 000 человек.

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