Как художник вытаптывает картины на снегу и песке

Бывший британский картограф Саймон Бек создаёт масштабные произведения искусства на снегу и песке. Художник составляет геометрические узоры, используя только ноги и навыки ориентирования.



Впервые Саймон нарисовал узор на снегу в 2004 году. Он поставил точки маркером и соединил их следами. Результат ему понравился. Затем художник усложнил дизайн.



64-летний мужчина сначала рисует проект на бумаге, используя один миллиметр в качестве масштаба для одного шага по снегу или песку. Для воплощения идеи Саймону нужны снегоступы, лыжная палка, верёвка и маркеры. Он создавал узоры на замёрзших озёрах Савойи во Франции. Иногда, по приглашению меценатов, и в других странах.





На подготовку эскиза на снегу художник тратит 12 часов и более. В процессе работы делает примерно 40 000 шагов.



Изменение погоды усложняет работу. Снег может растаять или покрыться ледяной коркой. Порой лыжники проезжают прямо по рисунку. Песок может смыть волна, или рисунок может испортить ветер.





«Если допущена ошибка, то обычно приходится менять дизайн. Важно, чтобы мелкие ошибки не складывались в крупную заметную величину», – рассказал художник.





Саймон делится фотографиями рисунков в соцсетях. Фото делает с помощью дрона или, поднявшись на близлежащий склон горы. С высоты узоры кажутся объёмными.





Работы из снега и песка недолговечны, но художник не расстраивается. «Большинство людей видят мировые произведения искусства только на фотографиях», – пояснил он.





Для Саймона главное – после завершения работы сделать качественные фотографии.

«Если мы можем фотографировать в ясную погоду, и она держится достаточно долго, я считаю, что работа выполнена хорошо», – говорит художник.

