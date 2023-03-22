Новый натиск непогоды: 12-я «атмосферная река» ещё больше затопила Калифорнию

Затопленные дома, машины и фермерские поля. Так выглядят калифорнийские города после очередного натиска непогоды. На штат..

Затопленные дома, машины и фермерские поля. Так выглядят калифорнийские города после очередного натиска непогоды. На штат обрушилась 12-я за сезон «атмосферная река». Она принесла ливни, снегопады и штормовой ветер.

Рядом с рекой Туле затопило городок Коркоран. В прибрежных районах Южной Калифорнии выпало до 7,5 сантиметров дождя, в гористой местности – в два раза больше. От наводнений снова пострадали города в Центральной Калифорнии, а также вдоль Тихоокеанского побережья к югу от Сан-Франциско. В горах прошёл сильный снегопад.

На большей части штата бушевал сильный ветер с порывами до 120 километров в час. Он валил деревья, которые, в свою очередь, повреждали линии электропередачи. Недалеко от Сан-Франциско без электричества остались более 120 тысяч человек.

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Жители городка Боулдер-Крик взяли бензопилы и сами вышли разбирать завалы на дороге, которая проходит вдоль подножия гор Санта-Круз. Люди говорят, что впервые за последние 20 лет видят такое разрушительное стихийное бедствие.

[житель Боулдер-Крика]:

«В 90-е годы здесь были штормы, похожие на этот. Думаю, теперь деревья стали больше и тяжелее, поэтому не выдержали напора ветра. И это ведь горы. Когда живёшь в горах, трудности случаются примерно каждые десять лет. Иногда бывает очень тяжело».

От ливней, принесённых «атмосферной рекой», также пострадала Аризона. Наводнения начались в центре и на западе штата.

По прогнозам синоптиков, шторм переместится за пределы Калифорнии и достигнет пустынного нагорья Большой Бассейн и Скалистых гор в Кордильерах.

Обильные дожди и снегопады идут в Калифорнии с конца декабря. Их приносят «атмосферные реки». Это погодное явление, при котором над океаном формируются длинные и узкие полосы сконцентрированной влаги. Они текут по небу и приносят на сушу дожди и снегопады.

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