Не захотели эвакуироваться: оползень завалил жилые дома в Эквадоре

Трагедия в эквадорских Андах. Проливные дожди спровоцировали оползень. Он сошёл прямо на жилые дома. Некоторые завалило..

Трагедия в эквадорских Андах. Проливные дожди спровоцировали оползень. Он сошёл прямо на жилые дома. Некоторые завалило целиком.

Не менее семи человек погибли, и это число, скорее всего, будет расти – 50 жителей числятся пропавшими без вести. Ещё 23 человека пострадали.

[местный житель]:

«Мы страдаем, нам больно, мы ничего не можем сделать. Мы остались без дома, ни с чем. Мы разбиты. Не знаю, что делать. Всякий раз, уходя на работу, я возвращался в этот дом, а теперь мне некуда идти».

На месте трагедии работают спасатели с собаками.

[родственник пропавшего без вести]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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В разрушенных домах проживало около 500 человек. Причём до трагедии власти пытались эвакуировать жителей из опасного квартала, но некоторые не захотели уезжать.

[Родриго Реа, мэр Алауси]:

«Пострадало 163 дома. Мы хотим поблагодарить спасательную команду. Она вчера весь день эвакуировала людей, чтобы спасти им жизнь. Но были люди, которые остались там ночевать, думая, что этого несчастья не случится, и они пострадали».

Сильные ливни приносят разрушения по всему Эквадору. Повреждены дороги, мосты и другая инфраструктура. Недавно страна также пострадала от сильного землетрясения. Ранее в этом месяце из-за стихийных бедствий президент Эквадора ввёл режим ЧП в 14 провинциях.

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