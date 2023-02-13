Руандиец построил в своей деревне мини-гидроэлектростанцию

Руандиец Исраэль построил гидроэлектростанцию в своей деревне в Восточной провинции. Главная цель – улучшить жизнь соседей...

Руандиец Исраэль построил гидроэлектростанцию в своей деревне в Восточной провинции. Главная цель – улучшить жизнь соседей. Ведь с наступлением темноты все дела встают.

[Исраэль Хабимана, владелец гидроэлектростанции]:

«Люди здесь совсем недавно познакомились с электричеством. Многие умерли, так и не увидев его».

Исраэль по профессии – электрик. Построить гидроэлектростанцию решил, увидев подобные установки в городе Каронги.

[Исраэль Хабимана, владелец гидроэлектростанции]:

«Я не учился в школе, но это не мешало мне что-либо делать, даже если было очень трудно. Я часто приходил на мини-гидроэлектростанцию, не говоря работникам, зачем пришёл. Я просто смотрел, как там всё работает, а потом сделал то же самое».

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На гидроэлектростанции Исраэля работает 15 человек. Они постепенно подключают к сети деревенские дома.

Сейчас подошла очередь Жаклин. Она учительница. Отсутствие электричества всегда осложняло её работу. К тому же дети вынуждены постоянно делать уроки днём.

[Жаклин Ньирахирва, жительница Кирехе]:

«С подключением электричества в моей семье многое изменится. Мы будем смотреть телевизор, дети смогут делать уроки по вечерам, в доме даже станет безопаснее, когда будет освещение».

Построить гидроэлектростанцию Исраэлю помогла Энергетическая организация Руанды, основанная правительством. Мастера снабдили необходимым оборудованием. Однако ему пока не хватает кабеля на подключение всех домов в деревне. Доходы от эксплуатации станции небольшие, поэтому Исраэль ждёт помощи спонсоров.

Согласно статистике, в Руанде в 2010 году только 10% домохозяйств имели доступ к электричеству. В 2022-м этот показатель увеличился до 75%.

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