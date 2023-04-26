На площади Сан-Марко в Венеции, несмотря на дождь, проходит традиционное мероприятие. Здесь из зонтиков сформировали бутон..

День Святого Марка в Венеции: на главной площади появилась гигантская роза

На площади Сан-Марко в Венеции, несмотря на дождь, проходит традиционное мероприятие. Здесь из зонтиков сформировали бутон красной розы.

Дело в том, что 25 апреля в городе отмечают День Святого Марка, которого считают покровителем Венеции.

При этом среди венецианцев распространён обычай дарить в этот день красную розу своей возлюбленной.

Считается, что традиция восходит к легенде о несчастливой любви между дочерью венецианского дворянина Марией и простым юношей-трубадуром Танкреди.

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С древних времён в День Святого Марка на площади также проходила процессия с участием религиозных и политических лидеров. Также организовывали пышную мессу в Соборе.

Считается, что именно святой Марк обратил венецианцев в христианство, а также стал их заступником и покровителем. Его символ изображён на главном соборе города. Это крылатый лев, который держит меч на случай войны и книгу на случай мира.

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