Активист-эколог построил на Бали дом из пластиковых пакетов

Последние два месяца активист-эколог из Индонезии Гари живёт в крошечном доме площадью 12 квадратных метров. Его..

Последние два месяца активист-эколог из Индонезии Гари живёт в крошечном доме площадью 12 квадратных метров. Его он построил из 35 000 пластиковых пакетов, добытых в загрязнённых реках Бали.

По словам природозащитника, интерьер и мебель в доме, включая кровать и кухонные шкафы, также полностью сделаны из выброшенных пластиковых стаканчиков и соломинок.

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[Гари Бенчегиб, активист]:«Я решил: почему бы не переработать пластик, который мы собираем из рек, и действительно не показать, что мы можем с ним сделать. Этот проект на самом деле – эксперимент, в ходе которого мы делаем из мусора удивительные вещи».

28-летний мужчина основал движение Sungai Watch. В рамках него активисты очищают реки и пляжи, а также убирают незаконные свалки в районе Бали и Явы, чтобы предотвратить попадание мусора в океан.

Гари надеется, что его дом станет прототипом строений для жертв стихийных бедствий. Говорит, что их также можно строить из выброшенного пластика.

На Бали только в 2021 году выбросили более 915 тысяч тонн мусора. Большая часть отходов поступила от домашний хозяйств и предприятий.

Один из элитных пляжных клубов Бали также стремится к безотходному производству, создавая из мусора собственную мебель и предметы декора. Это и стулья, и ожерелья, и коробки для салфеток, и подставки.

[Саймон Пестридж, сотрудник клуба Potato Head]:«Это процесс, основанный на творчестве. Мы смотрим на какой-то мусор, а потом пытаемся подойти к нему творчески, думаем, что с ним можно сделать, используя науку, дизайн и различные элементы».

Знаменитые пляжи Бали в сезон дождей стали всё больше напоминать свалки пластикового мусора. Сильные ветры и дожди приносят его с соседнего острова Ява. С октября по декабрь 2022 года вымыло не менее 600 тонн мусора.

Однако местные жители и туристы надеются, что на Бали проблему решают.

[Напас Вонгкусолкит, турист из Таиланда]:«Инициатива балийцев, отелей и большинства местных жителей в плане сбора и переработки отходов впечатляет. Думаю, мы движемся в правильном направлении».

Ещё одна инициатива в этом направлении исходит от властей. Так, они запретили продажу пластиковых пакетов в супермаркетах.

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