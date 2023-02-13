Спасатели в Турции и Сирии работают днём и ночью, поскольку надежда найти выживших тает с каждой..

Спустя неделю под завалами в Турции находят выживших, но надежды всё меньше

Спасатели в Турции и Сирии работают днём и ночью, поскольку надежда найти выживших тает с каждой минутой.

В воскресенье поисковая группа из Сальвадора вытащила живыми женщину и ребёнка в городе Кахраманмараш. Они пробыли под завалами почти неделю.

В обеих странах число погибших уже превышает 33 тысячи человек. И цифра будет расти, поскольку тысячи людей по-прежнему ничего не знают о судьбе своих родственников.

В городе Эльбистан в Турции разрушения пугают. Пока экскаваторы разгребают груды обломков, которые раньше были зданиями, люди в полной растерянности.

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[выжившая]:

«Здесь осталось всё, что у нас было: и хорошее, и плохое. Даже мои дети теперь плачут. Они говорят, что всё пропало, все наши воспоминания разрушены».

Этот мужчина потерял 15 родственников, включая дядю и племянников. Остался только этот котёнок.

[выживший]:

«Кошка во время землетрясения была в моём магазине. Спасибо полицейским, нашли. Фото кота прислали после того, как его нашли и привезли сюда из магазина».

Многие потеряли бизнес, работу, жильё и все свои вещи.

[выживший]:

«Мой магазин полностью разрушен. Дом полностью разрушен. У меня был склад. Его тоже нет. Теперь у меня нет ничего. Всё пропало, а мы оказались на улице».

Люди ютятся во временных убежищах. Президент обещает всех расселить. Но пока главная задача – разобрать завалы.

[выживший]:

«Это было необычное землетрясение. Дороги разрушило, дома упали. Ни одного дома не осталось. С лица земли стёрло целые города. Еда пока есть. Но кто знает, как мы будем жить дальше».

Впрочем, многие спасательные операции уже приостановили, поскольку считается, что спустя неделю после бедствия никто не мог остаться в живых. Многих, кто всё ещё ждёт у обломков, такие новости повергли в отчаяние.

[выживший]:

«Мы сами выбрались из завалов. Нам помог один сириец. Мы выжили, но наша семья всё ещё под завалами. Моя мама и сестра по-прежнему там. Мы их ждём».

Для Турции это самое смертоносное землетрясение с 1939 года.

Бедствие также заняло шестое место среди самых смертоносных в мире в этом столетии.

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