Уникальное событие: редчайший тюлень-монах приплыл на берег Яффы в Израиле

Очень редкий и необычайно смелый. Средиземноморский тюлень-монах приплыл на пляж израильского города Яффа. Здесь это уникальное..

Очень редкий и необычайно смелый. Средиземноморский тюлень-монах приплыл на пляж израильского города Яффа. Здесь это уникальное явление. Посмотреть на самку тюленя приходят десятки людей.

Первым морского зверя заметил мальчик. Он назвал самку Юлией.

[Харель Баз, морской смотритель]:

«В 2007 году эту самку видели в Турции. Там её назвали Тугра. Так что теперь у неё два имени».

У Юлии началась линька. В такое время тюлени проводят почти весь день на суше. Обычно предпочитают относительно прохладные пещеры с подводным входом на греческих и турецких островах. На залитых солнцем берегах Израиля, Сирии и Ливана их почти не видят. Но Юлии окружающая обстановка, похоже, нравится.

[Харель Баз, морской смотритель]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Линька продлится дня три-четыре. Потом Юлия вернётся в море.

Средиземноморские тюлени-монахи – редкий вид. В природе их осталось не больше 500.

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