Пхеньян запустил три ракеты: Япония обратилась в Совбез ООН

Северная Корея запустила три баллистические ракеты в сторону Японии. В ответ японское правительство обратилось к Совбезу..

Северная Корея запустила три баллистические ракеты в сторону Японии. В ответ японское правительство обратилось к Совбезу ООН с просьбой провести экстренное заседание.

Первое испытание прошло 18 февраля. Пхеньян запустил межконтинентальную баллистическую ракету «Хвасон-15». Она поднялась на высоту 5700 километров, пролетела 900 километров и упала в Японское море.

На следующий день США провели совместные военные учения с Южной Кореей и отдельно с Японией. А уже 20 февраля КНДР запустила ещё две баллистические ракеты. Обе упали за пределами исключительной экономической зоны Японии.

[северокорейский диктор]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Между тем сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына потребовала от американцев прекратить военные учения совместно с Южной Кореей и Японией. Она также заявила, что частота использования Тихого океана в качестве полигона для пуска ракет зависит от действий США.

Генеральный секретарь Кабинета министров Японии, в свою очередь, заявил, что запуски Пхеньяна угрожают безопасности всего мира и абсолютно неприемлемы.

[Хирокадзу Мацуно, генсек Кабинета министров Японии]:

«Этот запуск также нарушил соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН. Япония выразила решительный протест Северной Корее и осудила её действия через дипломатические каналы в Пекине».

КНДР провела уже три ракетных испытания в этом году. За весь прошлый год она запустила более 70 ракет.

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