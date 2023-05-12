Эта грязная и тяжёлая работа поможет спасти жизни. Кенийские волонтёры очищают от мусора дренажные системы в..

Жителей трущоб в Кении учат, как готовиться к погодным катаклизмам

Эта грязная и тяжёлая работа поможет спасти жизни. Кенийские волонтёры очищают от мусора дренажные системы в Кибере. Это крупнейшие трущобы в Африке. Поселение находится в пригороде Найроби. Здесь живут примерно 250 тысяч человек.

Благотворительная организация ищет в Кибере добровольцев. Их обучают правильно готовиться к погодным катаклизмам. Людям также выдают инструменты для уборки мусора.

[Мэри Акоко, волонтёр]:

«Мы делаем уборку за несколько дней до начала дождей. Так что, когда они начинаются, дренажные системы работают».

Река рядом с Киберой периодически выходит из берегов, и в трущобах начинается наводнение. В итоге гибнут люди и страдает имущество. Чтобы этого избежать, благотворительная организация рассылает сообщения с прогнозом погоды волонтёрам, а те переводят его на местные языки. Затем через мессенджеры рассылают предупреждение жителям трущоб.

[Энн Атиено, волонтёр]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Мы также говорим детям не играть у реки, ищем торчащие из земли электрические провода и прочищаем сточные канавы, чтобы дождь не застал нас врасплох».

Волонтёры получают прогнозы погоды каждую неделю. Это помогает подготовиться не только к затяжным дождям, но и к жаре. Ветхие постройки в трущобах не могут защитить от перегрева.

Вместе с прогнозами погоды присылают советы, чтобы помочь людям пережить жаркую погоду. Кроме того, им объясняют, как избежать пожаров.

[Паскалин Чемайо, метеоролог]:

«Эта информация очень важна для людей, поскольку они могут лучше планировать дела. Это помогло многим спасти имущество и даже свою жизнь».

Кибера возникла в начале XX века рядом с Найроби. Здесь живут представители всех основных этнических групп Кении.

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