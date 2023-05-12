Стихия нарушила тихий уклад жизни в маленькой горной деревне на востоке Швейцарии. Власти страны предписали жителям..

В Швейцарии срочно эвакуируют целую деревню, на которую вот-вот рухнет гора

[Кристиан Гартман, представитель администрации]:

«Как ожидается, он рухнет в течение нескольких дней или недель. Он может сходить частями, так было бы лучше всего – это не разрушит дома. Но он также может обрушиться сразу целиком, и это будет для деревни катастрофой».

Стихия нарушила тихий уклад жизни в маленькой горной деревне на востоке Швейцарии. Власти страны предписали жителям Бриенца в кантоне Граубюнден срочно эвакуироваться. На деревню вот-вот обрушится близлежащий горный склон. Это около двух миллионов кубометров горной породы.

В Бриенце живёт менее 100 человек. На эвакуацию людям дали три дня.

[Ханнеке Бонифаци, фермер из Бриенца]:

«Сейчас нужно просто адаптироваться к ситуации. Просто приложить усилия. Времени мало, но это выполнимо». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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«Это экстремальная ситуация. Людям трудно, но они спокойно собирают вещи – то, что им понадобится в ближайшие несколько недель или месяцев для жизни в другом месте. Для них это очень тяжёлая ситуация».

Как сообщил мэр Бриенца, для тех эвакуированных, кому некуда переехать, уже предложили более 140 квартир.

Из-за того, что климат становится теплее, опасность стихийных бедствий в горных странах сейчас возросла. Размякшая почва сильнее подвержена эрозии.

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