Колибри каждый год возвращается к человеку, который его спас

«По какой-то причине животных тянет ко мне, – поделился Майкл Карденас из американского штата Джорджия. – Я спасал белок, лис, кроликов, оленей, кого только не было». Но один случай оказался уникальным.

Майкл по профессии– сотрудник спецслужб. Но соседи называют его «доктором Дулиттлом», сравнивая с персонажем детской сказки, который понимал язык зверей и лечил их. Обычно Майкл выпускает животных после выздоровления в дикую природу и больше их не видит. Но с колибри Баззом вышло иначе.



Майкл нашёл Базза возле дома. «У него было повреждено крыло, – рассказал Майкл. «Может быть, он ударился об оконное стекло или произошло что-то другое. Он двигался по кругу у стены. У этих птиц крылья почти как пластик, они прозрачные. Несколько перьев были сломаны. Поэтому он не мог взлететь», – добавил мужчина.



Майкл решил выходить птицу. Он кормил колибри сахарным сиропом и держал его в доме. Через восемь недель Базз полностью выздоровел. Мужчина выпустил птицу на волю. «Он летал по двору и возвращался. Потом улетел на зиму», – вспоминает Майкл.



Колибри улетают в Центральную Америку или Мексику. Майкл думал, что больше не увидит Базза. Но следующей весной тот вернулся. Он прилетал четыре года подряд. Колибри похожи друг на друга. Но Майкл уверен, что к нему прилетал именно Базз, потому что случайные колибри на руку просто так не садятся.