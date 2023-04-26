Кошка спасла жизнь своей хозяйке, страдающей диабетом

Обычно кошек, в отличии от собак, не считают лучшим другом человека. Они зачастую больше привязываются к..

Обычно кошек, в отличии от собак, не считают лучшим другом человека. Они зачастую больше привязываются к дому, чем к своим хозяевам. Однако одна кошка в Великобритании доказала обратное.

Уиллоу живёт со своими хозяевами в английском городе Прескот. И однажды она спасла жизнь своей хозяйке, которая страдает диабетом.

[Аманда Джеймсон, хозяйка кошки]:

«Она на самом деле спасла мне жизнь, сейчас бы я тут не сидела. Если бы не она, меня бы уже здесь не было».

У Аманды не только диабет, но и болезнь Крона. Однажды она потеряла сознание в кровати. В это время её муж Рэй был внизу, смотрел телевизор. Кошка спустилась к нему и стала привлекать его внимание.

[Рэй Шервуд, хозяин кошки]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Я опустил руку, а она начала её кусать: руки и пальцы. Я встал, подошёл к двери. Уиллоу пробежала полпути, три четверти, и на лестнице постоянно на меня оборачивалась. А пошёл за ней. Когда я повернул за угол, она запрыгнула на кровать. Я увидел Аманду перевёрнутой и без сознания».

Зоологи говорят, что такое поведение среди кошек не считается чем-то совершенно необычным. Но случай с Уиллоу называют потрясающим.

[Сэмми Рейвенскрофт, зоозащитница]:

«Мы часто видим смену в поведении кошек, особенно, если они чего-то добиваются. Они могут начать кусаться. Особенно если в доме что-то не так. Но в этом случае это помогло спасти жизнь Аманды, и это удивительно».

Аманда взяла эту кошку с улицы. Говорит, что теперь ещё больше к ней привязалась.

[Аманда Джеймсон, хозяйка кошки]:

«Я люблю её ещё больше. Не знаю, как отблагодарить. Она для меня всё».

Но Уиллоу может получить не только хозяйскую любовь, но и всеобщее признание. Её уже номинировали на Национальную награду героя среди кошек.

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