Кошка спасла жизнь своей хозяйке, страдающей диабетом

Обычно кошек, в отличии от собак, не считают лучшим другом человека. Они зачастую больше привязываются к..
Дата загрузки: 2023-04-28
Уиллоу живёт со своими хозяевами в английском городе Прескот. И однажды она спасла жизнь своей хозяйке, которая страдает диабетом.
[Аманда Джеймсон, хозяйка кошки]:
«Она на самом деле спасла мне жизнь, сейчас бы я тут не сидела. Если бы не она, меня бы уже здесь не было».
У Аманды не только диабет, но и болезнь Крона. Однажды она потеряла сознание в кровати. В это время её муж Рэй был внизу, смотрел телевизор. Кошка спустилась к нему и стала привлекать его внимание.
[Рэй Шервуд, хозяин кошки]:
«Я опустил руку, а она начала её кусать: руки и пальцы. Я встал, подошёл к двери. Уиллоу пробежала полпути, три четверти, и на лестнице постоянно на меня оборачивалась. А пошёл за ней. Когда я повернул за угол, она запрыгнула на кровать. Я увидел Аманду перевёрнутой и без сознания».
Зоологи говорят, что такое поведение среди кошек не считается чем-то совершенно необычным. Но случай с Уиллоу называют потрясающим.
[Сэмми Рейвенскрофт, зоозащитница]:
«Мы часто видим смену в поведении кошек, особенно, если они чего-то добиваются. Они могут начать кусаться. Особенно если в доме что-то не так. Но в этом случае это помогло спасти жизнь Аманды, и это удивительно».
Аманда взяла эту кошку с улицы. Говорит, что теперь ещё больше к ней привязалась.
[Аманда Джеймсон, хозяйка кошки]:
«Я люблю её ещё больше. Не знаю, как отблагодарить. Она для меня всё».
Но Уиллоу может получить не только хозяйскую любовь, но и всеобщее признание. Её уже номинировали на Национальную награду героя среди кошек.
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