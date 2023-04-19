Как юноша спасал трёх детей во время пожара

20-летний Деррик Берд из штата Вашингтон увидел пламя на втором этаже дома. Там жила его сестра Кайла с тремя детьми шести, семи и восьми лет. Он хотел зайти в дом, но не смог из-за сильного пламени.



Деррик стал звать Кайлу. Она распахнула окно, а брат встал внизу и приготовился ловить детей. «Я поймал Джуниора и малыша Рори», – рассказал он.



Затем мама детей потеряла равновесие и выпала из окна на землю. 8-летняя Мерседес, оставшись наверху одна, испугалась и попятилась к огню. Она стала звать на помощь Деррика. «Она выкрикивала моё имя, – рассказал Деррик. – Я хотел спасти племянницу от смерти».



Молодой человек вошёл в горящий дом. «Я взбежал по лестнице и прошёл сквозь огонь – чувствовал, как он обжигает. Я взял ребёнка на руки, своей рубашкой закрыл ей лицо, чтобы она не дышала дымом. Вынес её так быстро, как только мог», – вспоминает он.

В результате пожара Деррик получил ожоги второй и третьей степени на лице, спине и руках. Никто из детей серьёзно не пострадал.

Дом сгорел почти полностью. Соседи и друзья организовали сбор продуктов питания, одежды и игрушек.