Для большинства людей отпуск – это просто возможность отдохнуть со своими близкими. Но для этой канадской..

Увидеть мир до того, как ослепнуть: как детям создают воспоминания

Для большинства людей отпуск – это просто возможность отдохнуть со своими близкими. Но для этой канадской семьи – это самая важная поездка, которую они когда-либо совершали.

Трое из четырёх маленьких детей Себастьяна и Эдит имеют редкое наследственное заболевание – пигментный ретинит. Оно вызывает постепенную дегенерацию сетчатки и в итоге – потерю зрения. Но скорость процесса может быть разной.

Итак, Себастьян, Эдит и их дети отправились в кругосветное путешествие, чтобы увидеть чудеса мира до того, как будет слишком поздно.

Первой диагноз поставили Мии, которой сейчас 13 лет. Затем то же заболевание нашли у 7-летнего Колина и 5-летнего Лорана. Избежал печального диагноза только 9-летний Лео.

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[Себастиан Пеллетье, отец]:

«Это был удар. Мы не верили, что это с нами происходит, мы злились и так далее. Это был целый процесс принятия такой ужасной новости и попытки превратить её в нечто, может быть, не лучшее, но нормальное, что-то, с чем можно будет жить».

Специалисты советовали родителям показать детям как можно больше фотографий богатства мира – мест, пейзажей и животных. Но пара пошла дальше. Она решила показать всё вживую.

[Эдит Лимэй, мать]:

«Я подумала, что не буду показывать им слонов и жирафов в книгах, я покажу их в реальной жизни, покажу, насколько прекрасен наш мир, наполню их память максимальным количеством прекрасных вещей».

Перед началом мирового турне детям предложили написать на листочках свои желания. Потом родители постарались их исполнить.

[Эдит Лимэй, мать]:

«Мы катались на лошадях, учились сёрфингу, спали в поезде. Лоран по какой-то непонятной причине хотел выпить сока на верблюде. Мы подумали, что это очень смешно. В то время ему было четыре».

Семья начала путешествовать около года назад. С тех пор побывала в десяти странах. Они катались на катере по каналам Бангкока, ездили на сафари в Замбии. В соседней Танзании учились прыгать, как скотоводы-масаи, а в Монголии посещали буддийские храмы.

К апрелю семья планирует завершить своё путешествие. И у каждого ребёнка свои самые яркие впечатления. [Мия и Лео Пеллетье, брат и сестра]:

«Думаю, самым удивительным был полёт на воздушном шаре в Турции. А мне понравился дайвинг. Где мы тогда были? А, да, в Индонезии».

После окончания турне дети вернутся к обычной жизни и урокам в школе. Всё, что они увидели, останется только в воспоминаниях. Но родители надеются, что эти воспоминания сохранятся на всю жизнь.

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