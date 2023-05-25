Знакомьтесь, это 30-летняя американка Лилиан. И она экономит тысячи долларов во время путешествий, предлагая бесплатно присматривать..

Присмотреть за домом и отдохнуть: всё больше путешественников не хотят платить за жильё

Знакомьтесь, это 30-летняя американка Лилиан. И она экономит тысячи долларов во время путешествий, предлагая бесплатно присматривать за домами и квартирами.

За последние 12 месяцев она уже побывала во Франции, в Марокко, Японии и Южной Корее.

Всё благодаря особой онлайн-платформе. Она помогает найти владельцев, которые на время отпуска ищут кого-то, кто мог бы остановиться в их доме и выполнить элементарные обязанности. Например, полить цветы и накормить и выгулять домашних питомцев.

За свой профиль Лилиан платит до 250 долларов в год. Зато экономит тысячи.

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[Лилиан Смит, графический дизайнер]:

«Я сэкономила более 11 000 долларов на проживании. Это примерно 130 долларов за ночь за жильё. Но, очевидно, цена может быть и выше. Здесь, в Юго-Восточной Азии, жильё немного дешевле, так что здесь я могу сэкономить немного меньше на присмотре за домом. Но в таких местах, как Франция или Япония, я сэкономила намного больше».

При этом в мире также растёт спрос на более дешёвое проживание в отелях. Для этого крупные сети начали расширять свои возможности эконом-класса, чтобы привлечь больше путешественников.

Эксперты отмечают, что такая тенденция говорит о том, что сегмент услуг присмотра за домом будет только расти.

[Лилиан Смит, графический дизайнер]:

«Я люблю свободу и гибкость. Мне особенно нравятся дополнительные деньги на моём банковском счету и необходимость работать немного меньше, пока я путешествую, потому что я не трачу много денег на жильё».

Британская платформа услуг по присмотру за домами сообщила, что количество её членов в прошлом квартале увеличилось на 12% до 160 000. В первую очередь это объясняют ростом популярности ресурса в Соединённых Штатах.

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