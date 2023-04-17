Проходя мимо коров, глиняных домов с соломенными крышами и километров пшеничных полей, Суджит Кумар уже предвкушает..

Из деревни – в Мумбаи: как индиец решил изменить свою жизнь

Проходя мимо коров, глиняных домов с соломенными крышами и километров пшеничных полей, Суджит Кумар уже предвкушает жизнь в большом городе.

21-летний молодой человек собрал чемоданы и надеется на успех и богатство в финансовой столице страны Мумбаи, которую часто называют «городом мечты».

[Суджит Кумар, житель Индии]:

«Мумбаи – город богатых. Там живут большие и знаменитые люди, и у того, кто поедет в Мумбаи, судьба меняется. Я надеюсь, что и мне удача там улыбнётся».

Кумар вырос в деревне Бараван на севере Индии. Тут в основном работают в поле и разводят скот. Других возможностей для работы мало. Но Кумар проводит дни, снимая видео о деревенской жизни и загружая ролики в сеть.

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Молодой человек уже был в Мумбаи. Но теперь всё иначе, ведь он планирует найти там постоянную работу.

И вот в сопровождении деревенских друзей Суджит садится на поезд. За 24 часа преодолеет 1300 километров.

[Суджит Кумар, житель Индии]:

«Я очень беспокоюсь в сердце. Я не хочу уезжать, но вынужден это сделать. Не знаю, когда вернусь; очень много неопределённости».

Миллионы индийцев, как и Суджит, мигрируют в города в надежде на лучшую жизнь.

В Мумбаи проживает почти 27 миллионов человек. Из-за прироста мигрантов в городе появились трущобы. Городская инфраструктура не поспевает.

Эксперты говорят, что в деревнях страны нужно создавать рабочие места, чтобы остановить приток в большие города.

[Пунам Муттреджа, аналитик]:

«Если не будет дорог, если не будет электричества, телекоммуникаций, мы не сможем быстро создать огромное количество рабочих мест в деревнях. Но можно строить небольшие города, чтобы они могли стать промышленными центрами».

К счастью для Суджита, в Мумбаи у него родственник, который владеет небольшими фабриками в пригороде. Молодой человек уже осваивает новую работу, производя резиновые уплотнители для скороварок.

Но взяли его на работу только при одном условии: он должен учиться в колледже.

По данным ООН, Мумбаи считается одним из самых густонаселённых городов мира. В целом же Индия уже в конце апреля обгонит Китай по количеству населения. При этом 65% её популяции – это люди моложе 35 лет.

По данным Всемирного банка, к 2036 году 40% населения Индии будет проживать в городах.

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[Суджит Кумар, житель Индии]:«Мне очень здесь нравится. Намного лучше, чем в деревне, намного лучше».