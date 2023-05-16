Австралиец Смо Блоу и подумать не мог, что рутинный сбор отходов изменит его жизнь к лучшему...

Как велосипедисты помогают спасти еду от выброса на свалку в Мельбурне

[Смо Блоу, участник проекта «Главный по мусору»]:

«Эта работа дала мне цель в жизни и повод просыпаться по утрам. Так что я безмерно благодарен».

Австралиец Смо Блоу и подумать не мог, что рутинный сбор отходов изменит его жизнь к лучшему. Раньше считал себя просто неудачником.

В австралийском Мельбурне в прошлом году запустили проект «Главный по мусору». К этому побудило то, что огромное количество еды попадает на свалку.

Создатели проекта нанимают велосипедистов, чтобы те собирали пищевые отходы в ресторанах и кафе. Отходы нужно отвозить на предприятие, где их компостируют и превращают в органическое удобрение. Его используют в местных парках.

[Марк Лиддл, сотрудник организации Good Cycles]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Мы даём людям работу, помогаем им научиться хорошо выполнять задания и обретать необходимые навыки, чтобы в будущем их приняли в какую-нибудь компанию. Затем помогаем им трудоустроиться».

Смо не закончил школу, так что работу найти было сложно. Он потерял веру в себя и не видел выхода. Теперь же всё изменилось.

[Смо Блоу, участник проекта «Главный по мусору»]:

«Я хочу выучиться на электрика. Надеюсь, у меня всё получится».

В прошлом году австралийцы выбросили семь миллионов 600 тысяч тонн продуктов питания. Это более 300 килограммов еды на человека. То есть каждая семья в среднем теряет от двух до двух с половиной тысяч долларов США в год.

За год существования проекта удалось спасти от выброса на свалку сто тонн продуктов. А то, что отходы собирали велосипедисты, а не водители автотранспорта, помогло сделать это без вреда атмосфере.

Короткая ссылка на эту страницу: