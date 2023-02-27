Тапиры снова возвращаются в дикую природу Бразилии

Тапиры возвращаются в дикую природу Бразилии. В заповедник «Регуа» в 70 километрах от Рио-де-Жанейро прибыло ещё..

Тапиры возвращаются в дикую природу Бразилии.

В заповедник «Регуа» в 70 километрах от Рио-де-Жанейро прибыло ещё трое животных.

Тапиры – самые крупные наземные млекопитающие Южной Америки. Они живут в джунглях. В этом регионе они вымерли примерно в 1910 году.

Программу реинтродукции основали в конце 2017-го. Вновь завезённые особи родились в неволе. Их предоставили зоопарки. Последняя группа тапиров прибыла из зоопарка в штате Сан-Паулу. В итоге популяция сейчас составляет 16 особей.

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Большинство животных – с GPS-ошейниками.

[Матеуш Аглеш, биолог]:

«Эти ошейники соответствуют специфической анатомии тапиров. Эта верхняя часть всегда была проблемой в предыдущей версии ошейника. Они могли легко его снять».

По прибытии их кормят той же пищей, что и в зоопарке: морковью и сладким картофелем.

Но в течение первых трёх месяцев они постепенно переходят на естественную диету, включающую листья и корни.

Некоторых тапиров приходится переселять вглубь леса, поскольку они сконцентрировались вблизи жилых районов.

«Регуа» – это частный лесной заповедник, который примыкает к двум лесопаркам и обеспечивает обширную территорию для тапиров. При этом Атлантический лес в целом когда-то покрывал более 140 миллионов гектаров территории. Однако сегодня его площадь сократилась почти на 90%.

Проект заповедника включает не только тапиров. Также сюда планируют завезти агути – южноамериканский вид грызунов, а ещё обезьян-ревунов и наземных черепах.

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