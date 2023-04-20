Ковёр из колокольчиков снова манит туристов в «Синий лес» в Бельгии

Снова полон волшебства и таинственности знаменитый лес Халлербос в Бельгии. Миллионы колокольчиков синим ковром раскинулись под..
Дата загрузки: 2023-04-20
Турист из Руселаре проехал 120 километров, чтобы полюбоваться «Синим лесом».
[турист из Руселаре]:
«Здесь очень много колокольчиков, они повсюду. Вдобавок к этому сегодня прекрасный день, я от души наслаждаюсь».
В выходные здесь будут сотни людей. А пока немногочисленные туристы в спокойной обстановке впитывают в себя окружающую красоту.
[турист из Брюсселя]:
«Это волшебно. Кажется, будто это откуда-то снизошло и такого больше нигде не увидишь».
Лес Халлербос растёт здесь с древних времён. Главные его деревья – буки и дубы. В лесу водятся лисы, хорьки, белки и олени. Под густой кроной буков выживают лишь гиацинты. Но и они будут цвести лишь неделю-полторы. А потом на деревьях вырастут молодые листья и закроют свет всему живому внизу.
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