Снова полон волшебства и таинственности знаменитый лес Халлербос в Бельгии. Миллионы колокольчиков синим ковром раскинулись под..

Ковёр из колокольчиков снова манит туристов в «Синий лес» в Бельгии

Снова полон волшебства и таинственности знаменитый лес Халлербос в Бельгии. Миллионы колокольчиков синим ковром раскинулись под величественными буками. Самый чарующий пейзаж можно увидеть на рассвете.

Турист из Руселаре проехал 120 километров, чтобы полюбоваться «Синим лесом».

[турист из Руселаре]:

«Здесь очень много колокольчиков, они повсюду. Вдобавок к этому сегодня прекрасный день, я от души наслаждаюсь».

В выходные здесь будут сотни людей. А пока немногочисленные туристы в спокойной обстановке впитывают в себя окружающую красоту.

[турист из Брюсселя]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Лес Халлербос растёт здесь с древних времён. Главные его деревья – буки и дубы. В лесу водятся лисы, хорьки, белки и олени. Под густой кроной буков выживают лишь гиацинты. Но и они будут цвести лишь неделю-полторы. А потом на деревьях вырастут молодые листья и закроют свет всему живому внизу.

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