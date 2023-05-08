Австралийцы становятся исследователями дикой природы

Австралиец Эндрю вместе с дочерьми отправляется в короткий поход в лес на острове Тасмания. Недалеко от..
Дата загрузки: 2023-05-09
Австралиец Эндрю вместе с дочерьми отправляется в короткий поход в лес на острове Тасмания. Недалеко от своего дома он устанавливает фотоловушку. Рядом на дереве живёт редчайшая птица.
[Эндрю Маршалл, житель острова Тасмания]:
«Мы просто закрепляем камеру на дереве, чтобы в следующие несколько недель сделать несколько снимков тасманийской радужной птицы».
Тасманийская радужная птица – одна из самых редких в Австралии. Ей угрожает исчезновение.
[Пейдж Маршалл, жительница острова Тасмания]:
«Это очень интересно, потому что обычно мы не видим этих птиц вблизи».
[Адия Маршалл, жительница острова Тасмания]:
«Особенно приятно увидеть птенца».
Эта австралийская семья участвует в новом научном проекте WildTracker. Его создали для того, чтобы люди помогали исследователям больше узнать о жизни птиц и зверей в дикой природе. Учёных интересуют как местные виды, так и чужеродные.
[Глен Бейн, сотрудник организации Tasmanian Land Conservancy]:
«Когда-то в Тасманию завезли птиц лирохвостов, и они стали важным видом. Мы надеемся, что люди смогут снять их на камеры».
Ещё одна участница проекта – Кэрол. Она знала, что рядом с её домом водятся малые бандикуты, но раньше никогда их не видела.
[Кэрол Херст, жительница острова Тасмания]:
«Я понимала, что они там, поскольку видела дыры в земле. Но снять этих животных на камеру и увидеть на снимке – это впечатляет».
Полученные снимки люди загружают на веб-сайт WildTracker. Учёные рады любой информации. Им интересны фотографии даже скворцов и кроликов.
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