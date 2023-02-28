«Звон для короля»: к коронации Карла III ищут новых звонарей

Обеспечить колокольный звон для короля – такую задачу поставили перед собой в Великобритании. Меньше трёх месяцев..

Обеспечить колокольный звон для короля – такую задачу поставили перед собой в Великобритании. Меньше трёх месяцев осталось до коронации Карла III, а звонарей по-прежнему не хватает.

Вообще-то, их в стране 30 или 40 тысяч, но многие уже состарились. Центральный совет церковных звонарей призывает британцев освоить новое для себя мастерство.

[Аманда Ричмонд, инструктор]:

«Мы хотим, чтобы в каждой церкви были звонари, и все они звонили в колокола в честь коронации».

Интерес к профессии звонаря возрос перед празднованием платинового юбилея правления Елизаветы II. Много звонарей было и во время похорон британской монархини.

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Сейчас на призыв кампании «Звон для короля» откликаются как новички, так и опытные звонари, которые уже оставили это занятие.

[Янус Ван Хелверт, звонарь]:

«(Король) много делает для защиты природы. И я тоже защитник окружающей среды, поэтому решил вернуться к этому занятию и звонить во время коронации». [Фиона Смит, новый звонарь]:

«Я в восторге от этого. Знаете, такая возможность выпадает раз в жизни».

Учиться на звонаря приходят даже школьники. Инструкторы говорят, что этот труд не тяжёлый. Осваивать мастерство можно уже с одиннадцати лет.

[Фрея, новый звонарь]:

«Я бы посоветовала молодым людям по-настоящему этим увлечься. Это приятное занятие, и можно очень быстро завести много друзей».

Организаторы кампании приводят различные доводы в пользу профессии звонаря. Это занятие не требует большой физической силы, но помогает укрепить мышцы рук, ног и брюшного пресса, развивает координацию и ловкость, а также улучшает работу сердечно-сосудистой системы.

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