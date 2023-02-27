«Ощущаю себя ребёнком»: выставка миниатюр открылась в Нью-Йорке

Маленькие человечки раскрашивают грибы, переносят банкноту в пять евро и отдыхают на пляже из шоколада и..
Дата загрузки: 2023-02-28
[Доди Шарф, посетительница]:
«Удивительно, как художники создают эти крошечные фигуры. Они потрясающие. Ощущаю себя ребёнком».
Это крупнейшая в мире выставка, которая посвящена исключительно миниатюрному искусству. Тут показывают более 130 работ 32 художников из разных стран.
[Николь Кун, куратор выставки]:
«Честно говоря, нельзя оценить искусство миниатюры только по фотографии. Все детали и элементы нужно увидеть в реальной жизни. Мы предлагаем людям лупы и микроскопы. Можно приходить по три раза, и каждый раз видишь что-то новое».
Куратор выставки говорит, что раньше под миниатюрами подразумевали в основном мини-железные дороги. Но сейчас концепция стала расширяться.
[Николь Кун, куратор выставки]:
«Думаю, частично из-за COVID, многие люди были дома, экспериментировали, и хэштег «миниатюрное искусство» начал набирать популярность в социальных сетях. Таким образом, он стал вирусным, и художники начали работать в разных масштабах, вырастая из старых рамок миниатюрного искусства и входя в этот новый мир».
Выставка побывала во многих городах, таких как Париж и Лондон. В целом её уже увидело более 150 тысяч человек.
[Ной Штейнберг, посетитель]:
«Они выглядят как маленькие реальные люди».
[Сиенна Хан, посетительница]:
«Мне нравятся миниатюрные люди. Мне нравится такое искусство».
В Нью-Йорке экспозицию миниатюр можно будет увидеть до конца августа.
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