В этом лесу на севере австралийского Квинсленда специалисты спасают диких лошадей. Вольер находится вдали от оживлённой..

Как из диких австралийских брамби делают домашних лошадей

В этом лесу на севере австралийского Квинсленда специалисты спасают диких лошадей.

Вольер находится вдали от оживлённой трассы. Здесь дикие австралийские лошади, известные как брамби, оказались в ловушке для их же собственной безопасности.

[Дейв Берман, эксперт по лошадям]:

«Если лошади будут на дорогах, то неизбежно кто-то из них погибнет».

Последние данные показывают, что местная популяция брамби составляет около 3000 голов. С ростом их численности растёт и количество ДТП с участием диких лошадей.

[Дейв Берман, эксперт по лошадям]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Чтобы предотвратить рост популяции брамби, 300 из них каждый год нужно переселять.

Проблема заключается в том, чтобы найти для них достаточно подходящих новых домов.

[Анна Уриг, дрессировщица лошадей]:

«Каждый может взять лошадь. Нам просто нужно, чтобы у них был безопасный двор, ведь вначале брамби неуправляемые».

Эта дрессировщица готовит брамби к жизни в неволе.

[Анна Уриг, дрессировщица лошадей]:

«Мы организуем центры, куда можно приехать и взять собственного брамби. Там лошадей из совершенно диких и неуправляемых доводят до первой поездки на них верхом».

Приручение брамби может занять месяцы, но результат стоит затраченных усилий.

[Дейв Берман, эксперт по лошадям]:

«Когда находишь хороший дом для лошади и видишь лицо её нового хозяина, то понимаешь, что изменил чью-то жизнь».

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