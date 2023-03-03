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Телеканал NTD

Собака сама пришла в аптеку за помощью

Собака сама пришла в аптеку за помощью
Собака сама пришла в аптеку за помощью

Фармацевт из Турции по имени Бану Ченгиз очень любит собак. Поэтому возле своей аптеки она положила коврики, ставит воду и еду для бездомных животных. Однажды Бану заметила собаку, которая странно себя вела.

Бездомный пёс не прикоснулся к еде, а встал напротив двери аптеки и ждал. Женщина открыла дверь и впустила собаку. Оказалось, у пса порезана лапа, и течёт кровь.

Бану обработала рану и дала псу антибиотики. Собака вела себя как идеальный пациент. «Когда я закончила, она легла, как бы поблагодарив меня. Казалось, она говорила: «Я вам доверяю»», – вспоминает Бану.

К концу дня собаке стало лучше, и она вернулась на улицу. «К сожалению, я не могла забрать её домой. У меня уже есть собака. Я помогаю бездомным животным уже много лет. Я кормлю их, лечу и подыскиваю им хозяев», – рассказала женщина.

Бану считает, что нужно помогать тем, кто в этом нуждается. «Люди должны учить своих детей любить и уважать животных и природу. Тогда все мы сможем жить вместе в прекрасном мире», – добавила она.

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