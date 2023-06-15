Зачем на коробках с пиццей размещают фото собак и кошек

Цель организаций по спасению животных – найти новых хозяев для питомцев. Порой способы распространения информации о животных – необычные. Так в американском городе Амхерст в штате Нью-Йорк начали размещать фотографии собак и кошек на коробках для пиццы.



Приют для животных договорился о сотрудничестве с владелицей пиццерии Мэри Аллой. Раньше женщина была волонтёром в этом приюте.

«Однажды вечером Кимберли (координатор приюта) написала мне сообщение: «Как тебе идея о размещении фотографий собак на коробках с пиццей?» Я просто не могла дождаться, когда мы начнём этот проект», – вспоминает Мэри.

Фотографии мордочек собак и кошек на коробках с пиццей вызывали улыбки у покупателей. Люди рассказывали родным и друзьям о животных, которые ищут хозяев. Информацию о проекте разместили в соцсетях. Вскоре пиццерии в штате Огайо запустили подобный проект.



После доставки коробки с пиццей с фотографиями собак, щенок Ларри обрёл хозяев. Каждый, кто забирает собаку из приюта, получает в качестве поощрения подарочный сертификат на покупку в пиццерию на сумму 50 долларов.



Мэри и Кимберли надеются, что новшество поможет пристроить всех животных из приюта. «Мы просто будем продолжать это делать, пока все не обретут любящих хозяев», – сказала Мэри. Я просто надеюсь, что однажды мы освободим все клетки. Вот моя мечта».

Кимберли сказала, что фотографии кошек и собак на коробках с пиццей обновляются.