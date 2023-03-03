Китаю грозит демографическая бомба замедленного действия

Фермер на пенсии Ван Фэнцинь в последние месяцы не ходила в больницу, чтобы лечить диабет, несмотря..

Фермер на пенсии Ван Фэнцинь в последние месяцы не ходила в больницу, чтобы лечить диабет, несмотря на усиливающиеся боли в животе.

70-летняя жительница китайской провинции Хэйлунцзян говорит, что они с мужем откладывают большую часть пенсии для семей своих двух взрослых сыновей, которые еле сводят концы с концами.

Именно поэтому оба её сына решили, что не будут рожать второго ребёнка.

[Ван Фэнцинь, жительница деревни]:

«У нас есть внуки, и мы должны сделать так, чтобы они не нуждались в еде. Мы не можем ходить по помойкам. Из-за этого дети не решаются заводить второго ребёнка. Как только ребёнок идёт в школу, расходы взлетают до небес».

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Эксперты предупреждают, что в Китае вот-вот взорвётся демографическая бомба замедленного действия. Население страны в прошлом году впервые за 60 лет сократилось. Пожилых становится всё больше, а молодёжь не хочет заводить много детей.

Раньше провинция Хэйлунцзян считалась промышленным центром Китая. Однако теперь фабрики переносят на юг. Туда же уезжает бОльшая часть населения трудоспособного возраста.

[Чжан Фэнбин, житель Харбина]:

«Все технические специалисты уехали работать в южные города, где им больше платят. Раньше в Хэйлунцзяне было много больших фабрик. Но теперь их сносят».

Сокращение рабочей силы привело к снижению отчислений в пенсионный бюджет местных органов власти.

[Санни Ван, жительница деревни]:

«В этом месяце на картах социального здравоохранения меньше денег. Мы очень расстроены. Прежде чем сокращать выплату, власти должны были спросить нашего мнения».

В Хэйлунцзяне сегодня наблюдается самый большой пенсионный дефицит, а также самый низкий уровень рождаемости.

Например, этот молодой человек утверждает, что у него никогда не будет детей. Разве что он станет миллионером.

[Ма Хайян, житель Харбина]:

«На северо-востоке Китая есть такой тренд, когда родители обеспечивают своих детей. Если я женюсь и у меня родится ребёнок, я буду тратить 50% энергии на него. Мои родители тратили 80%. То же касается денег».

Эксперты считают, что уже к 2035 году государственный пенсионный фонд страны исчерпает деньги, и что ему нужны реформы.

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