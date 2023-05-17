Мобильная ветклиника помогает диким животным в Австралии

Эти два маленьких поссума нуждаются в небольшой помощи ветеринара. И они попали в нужное место. Их..

Эти два маленьких поссума нуждаются в небольшой помощи ветеринара. И они попали в нужное место. Их принесли в передвижную клинику для диких животных. Она ездит по Сиднею и каждый день помогает десятку пациентов. Ветеринарам приходится лечить и птиц, и зверей, и рептилий.

Например, сегодня на осмотр принесли дикую утку, а затем беременную морскую змею. Ей делают УЗИ, чтобы убедиться в хорошем здоровье будущего потомства.

[Изидора Сладакович, ветеринар]:

«Я хорошо запомнила животных, которых лечила, и людей, ухаживающих за ними. Они присылают мне видеозаписи того, как выпускают подопечных обратно в дикую природу. Это трогает меня до слёз, и я понимаю, что делаю стоящую работу».

Эта клиника – благотворительная. Работают в ней ветеринары-волонтёры. Сейчас их восемь. Возможно, вскоре к ним присоединится ещё один. Благотворительная организация была создана в 97-м году с целью лечить диких животных Австралии.

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Потребовалось несколько лет, чтобы собрать достаточно денег и оборудовать мобильную ветклинику. Сейчас здесь можно сделать рентген, УЗИ, анализ крови и провести другие исследования.

[Изидора Сладакович, ветеринар]:

«Если кто-то находит раненое животное, то может отнести его в ветеринарную клинику и получить базовую помощь. Но случай может оказаться очень сложным для ветклиник, предназначенных для домашних животных».

По данным Департамента охраны окружающей среды Нового Южного Уэльса, в штате ежегодно 90 тысяч охраняемых видов животных получают травмы, болеют или становятся сиротами. Огромную опасность несут и лесные пожары.

[Линли Грейг, соучредительница мобильной ветклиники]:

«Мы хотим не только ежедневно выполнять обычную работу, помогая диким животным, но и быть поблизости во время стихийных бедствий, таких как лесные пожары, наводнения, циклоны и аномальная жара».

В стране насчитывается 200 тысяч видов животных. Это млекопитающие, птицы, рептилии, амфибии и насекомые. Причём большинство из них – эндемики Австралии.

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