Музыканты сыграли на инструментах из мусора рядом со свалкой в Боливии

Такого концерта в боливийском Ла-Пасе ещё не видели. Музыка льётся над горами, а поблизости виднеется свалка...
Дата загрузки: 2023-03-03
Такого концерта в боливийском Ла-Пасе ещё не видели. Музыка льётся над горами, а поблизости виднеется свалка. И это не случайно. Все инструменты выступающих сделаны из мусора.
Музыканты смастерили виолончели, арфу, скрипки и контрабас. Материалом послужили кастрюли, ложки, вилки, жестяные банки и даже старая обувь.
[Бьянка Пинтос, музыкант]:
«Это одна из лучших виолончелей из такого материала. У моего коллеги тоже есть подобная, сделанная совсем недавно. Их звучание такое же, как у обычных виолончелей из дерева».
Все эти отходы собрали на свалке в столице Парагвая. Необычная музыкальная группа тоже приехала оттуда.
[Фабио Чавес, музыкант]:
«В их руках мусор перестаёт быть мусором и становится музыкой. Переработка отходов, человеческое тепло и талант молодых людей слились в одно целое и превратились в оркестр, который передаёт послание с глубоким смыслом. Думаю, такое по силам и другим людям».
Парагвайский оркестр выступает только с одной целью – призвать людей перерабатывать отходы. На концерте в Ла-Пасе собрались в основном дворники и мусорщики.
[зрительница]:
«Хороший концерт. Меня удивили эти инструменты, сделанные из вторсырья. Они лучше настоящих».
Концерт в Ла-Пасе состоялся в то время, когда власти города стараются уменьшить вредное воздействие свалок на природные источники воды и окружающую среду в целом. Ежедневно в городе выбрасывают 670 тонн отходов.
Парагвайский оркестр был основан в 2012 году. Он выступил уже в 51 стране.
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