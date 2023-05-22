Это машина скорой помощи для деревьев. Вот уже пять лет она ездит по Удайпуру на севере..

Машина скорой помощи для деревьев ездит по Удайпуру в Индии

Это машина скорой помощи для деревьев. Вот уже пять лет она ездит по Удайпуру на севере Индии, чтобы помогать городским растениям.

Проект запустила местная некоммерческая организация. Она набирает волонтёров, которые сажают деревья у дорог.

[Мукеш Джайн, глава организации «Намокар Сева Санстан»]:

«Машина скорой помощи для деревьев везёт всё необходимое, а также трёх добровольцев, которые посадят молодое дерево, удобрят его и установят вокруг заграждение».

После посадки волонтёры постоянно следят, чтобы заграждение было целым. Они также поливают деревья.

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[житель Удайпура]:

«Этот проект помогает озеленить город. Также люди смогут посидеть в тени деревьев, и это тоже замечательно».

За пять лет волонтёры посадили 5250 деревьев.

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