fb pixel
Телеканал NTD

Машина скорой помощи для деревьев ездит по Удайпуру в Индии

Машина скорой помощи для деревьев ездит по Удайпуру в Индии

Это машина скорой помощи для деревьев. Вот уже пять лет она ездит по Удайпуру на севере..

Дата загрузки: 2023-05-22

Машина скорой помощи для деревьев ездит по Удайпуру в Индии

Это машина скорой помощи для деревьев. Вот уже пять лет она ездит по Удайпуру на севере Индии, чтобы помогать городским растениям.

Проект запустила местная некоммерческая организация. Она набирает волонтёров, которые сажают деревья у дорог.

[Мукеш Джайн, глава организации «Намокар Сева Санстан»]:
«Машина скорой помощи для деревьев везёт всё необходимое, а также трёх добровольцев, которые посадят молодое дерево, удобрят его и установят вокруг заграждение».

После посадки волонтёры постоянно следят, чтобы заграждение было целым. Они также поливают деревья.

[житель Удайпура]:
«Этот проект помогает озеленить город. Также люди смогут посидеть в тени деревьев, и это тоже замечательно».

За пять лет волонтёры посадили 5250 деревьев.
Короткая ссылка на эту страницу:

© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...