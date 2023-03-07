Бен Камфор и Джек Спенсер Фурмстон из британского города Манчестер шли по улице. Молодые люди увидели девушку, которая склонилась над парапетом. Они подумали, что та кормит утку.
Оказалось, девушка не может вытащить свою собаку из воды. К месту происшествия стали подходить люди. Бен решил помочь достать пса.
Он наклонился к собаке, чтобы до неё дотянуться, а несколько человек держали его за ноги. Бену удалось схватить животное и вытащить его из воды. Оказавшись на земле, пёс радостно завилял хвостом.
«Я не мог бросить собаку в беде. У меня у самого есть собака, поэтому я не мог её оставить в таком положении. Хотя получилось не с первого раза, мы всё же её вытащили», – рассказал Бен. Прохожий записал видео и выложил его в соцсетях. Смотрите, как спасали собаку.
Для спасения собаки создали живую цепочку
Бен Камфор и Джек Спенсер Фурмстон из британского города Манчестер шли по улице. Молодые люди увидели девушку, которая склонилась над парапетом. Они подумали, что та кормит утку.