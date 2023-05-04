Лесничие в Индии пытаются спасти потерявшегося детёныша леопарда

Этот детёныш леопарда ушёл из своего логова и каким-то образом очутился за пределами джунглей. Его заметили..

Этот детёныш леопарда ушёл из своего логова и каким-то образом очутился за пределами джунглей. Его заметили лесничие индийского штата Чаттисгарх. По их оценкам, хищному котёнку примерно полтора месяца.

Лесничие оцепили район, чтобы местные жители не напугали самку леопарда, которая, вероятно, уже ищет детёныша.

[Гариабанда Манивасаган С., лесничий]:

«Сейчас мы пытаемся создать для самки леопарда необходимые условия, чтобы не возникло никаких помех, в том числе от людей. Тогда она сможет забрать детёныша и унести его в лес».

Индийский леопард – редкий подвид. Эти хищные кошки стали исчезать из-за браконьерства и потери среды обитания. Сейчас в Индии стараются восстановить популяцию. В стране работают несколько центров спасения леопардов. И это уже даёт плоды. В 2015 году в Индии обитало менее 8000 этих хищников, а в 2020-м их стало на 4000 больше.

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