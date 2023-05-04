Лесничие в Индии пытаются спасти потерявшегося детёныша леопарда

Этот детёныш леопарда ушёл из своего логова и каким-то образом очутился за пределами джунглей. Его заметили..
Дата загрузки: 2023-05-04
Лесничие оцепили район, чтобы местные жители не напугали самку леопарда, которая, вероятно, уже ищет детёныша.
[Гариабанда Манивасаган С., лесничий]:
«Сейчас мы пытаемся создать для самки леопарда необходимые условия, чтобы не возникло никаких помех, в том числе от людей. Тогда она сможет забрать детёныша и унести его в лес».
Индийский леопард – редкий подвид. Эти хищные кошки стали исчезать из-за браконьерства и потери среды обитания. Сейчас в Индии стараются восстановить популяцию. В стране работают несколько центров спасения леопардов. И это уже даёт плоды. В 2015 году в Индии обитало менее 8000 этих хищников, а в 2020-м их стало на 4000 больше.
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