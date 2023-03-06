Российские ботаники изучили растения на шедеврах мировой живописи

Шедевры смотрят на посетителей со стен Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге. Сюда приходят изучить портреты выдающихся личностей,..

Шедевры смотрят на посетителей со стен Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге. Сюда приходят изучить портреты выдающихся личностей, написанные самыми искусными художниками мира.

Но если присмотреться, то можно увидеть детали, которые больше относятся к миру природы.

Например, полотно «Цветы в вазе» Яна Давидса де Хема изображает множество красивых цветов и даже горошины в стручках, разбросанные по столу.

Именно такие растения изучают ботаники СПбГУ и специалисты Государственного Эрмитажа. Проект «Сад Эрмитаж» – первое в своём роде масштабное исследование на стыке науки и искусства. Его цель – понять, как мир природы повлиял на историю искусства.

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По словам специалистов Санкт-Петербургского государственного университета, сегодня в Европе подобных исследований не проводят.

[Валентина Бубырёва, главный специалист Гербария СПбГУ]:

«Вообще это всегда очень интересно понять, что изображено на картинах. Вам же интересно видеть – лошадь, бык, не знаю, собака-кошка. Почему не растения? В принципе это всё то же самое. И это интересно. Это просто интересно».

Специалисты выявили не менее 219 видов растений. Самые популярные – розы, а также другие знакомые нам цветы. Но есть также и более старые сорта, которые выращивали до 1867 года.

В начале 2022 результат совместного исследования представили в иллюстрированной книге.

[Валентина Бубырёва, главный специалист Гербария СПбГУ]:

«Они выписывали не только лепестки. Они выписывали пестики, тычинки. Даже у некоторых растений выписывали… вот есть такая изогнутость пестика. И эта изогнутость, она отражалась на картине».

Исследование проливает свет не только на мир искусства. Это способ взглянуть на мировую историю под новым углом.

На картинах есть растения, которых в то время никто не видел. Они появились благодаря бесстрашным исследователям и людям, которые пересекли океаны, чтобы начать новую жизнь в чужих краях.

[Валентина Бубырёва, главный специалист Гербария СПбГУ]:

«Что меня восхитило – то, что здесь немало растений изображено на картинах Нового света. То есть то, что везли из Америки не только золото, серебро, драгоценные камни, везли семена. В общем по большому счёту, Старый свет обогатился больше именно растениями».

Каждый исследователь просмотрел около тысячи картин. Книга стала продолжением ещё одной совместной работы университета и музея. В 2021 году вышла книга «Бабочки Эрмитажа».

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