Питерские реставраторы восстанавливают старинные двери, чтобы сохранить историю

В центре Санкт-Петербурга до сих пор можно увидеть двери столетней давности. Но со временем их становится..

В центре Санкт-Петербурга до сих пор можно увидеть двери столетней давности. Но со временем их становится всё меньше. Часто старинные двери меняют на новые, а потом просто выбрасывают.

Несколько реставраторов-любителей взялись спасать раритеты. В 2019 году они создали проект под названием «Двери с помоек». Спасли уже 1500 дверей и множество окон.

О выброшенных ценностях сообщают подписчики в социальных сетях, а также рабочие, которые очищают квартиры от старых вещей. Мастера забирают двери и оконные рамы и хранят их на складе. Весь этот материал нужен для реставрации.

[Андрей Трошков, реставратор]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Мастера считают, что двери и окна – душа дома. Поэтому хотят вернуть дореволюционным зданиям прежний облик и энергетику.

[Валентина Манн, реставратор]:

«Все эти детали мы теряем. Сначала двери меняются, окна меняются, потом всё внутри выковыривается, в итоге от дома остаётся коробка. И смысла намного меньше в этом во всём. Поэтому я считаю, что чем больше мы обращаем внимания на такие детали – то есть не целый дом, а что ещё у него внутри есть: плитка, окна, фурнитура на окнах, двери, фурнитура на них, – тем богаче быт человека».

Реставрация двери в среднем обходится в 100 тысяч рублей, но клиенты считают, что деньги потрачены не зря.

По мнению экспертов, в дореволюционных домах необходимо сохранить хотя бы двери, выходящие на лестницу.

[Алексей Ерофеев, краевед]:

«Потому что сами лестницы – это тоже памятники своего рода. Он не только внешне красив, этот дом, а он красивый и внутри: красивые лестницы, красивые ажурные перила, витражи и так далее».

Пока реставраторы восстанавливают только входные двери в квартиры, но в будущем хотят восстанавливать двери, установленные в подъездах и арках.

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