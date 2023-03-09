Куда 90-летний голландец уже 7 лет ездит на велосипеде

90-летний голландец Питер Буркхардт вынужден жить в разлуке с женой. Она находится в доме престарелых. У неё деменция, и нужен постоянный уход. Но Питер каждый день ездит на велосипеде к жене, чтобы с ней увидеться.



Мужчина проезжает 17 км в любую погоду. Лыжный костюм, грелка и шапка спасают его от холода. «Я до сих пор катаюсь на лыжах с удовольствием. Я не боюсь холода, а в дождь можно надеть плащ, – рассказал Питер. – Так что я всегда могу добраться до жены».



«Сейчас я хожу намного меньше, но на велосипеде езжу по-прежнему хорошо», – добавил он.



На дорогу туда и обратно у Питера уходит два часа. Если погода плохая, то бывает и дольше. Его жена Клара не знает, какие усилия муж прилагает ради встречи с ней. Когда Питер приходит, Клара встречает его тёплыми объятиями. «Я хочу видеть её, слышать её голос. Она уже не такая, как была. Но я по-прежнему её люблю», – поделился Питер.



Он ездит к жене уже семь лет. Питер говорит, что скучает по ней, поэтому навещает каждый день. «Раньше я добирался на автомобиле. Но даже тогда я чередовал это с поездками на велосипеде», – поделился Питер. У него уже давно нет машины, а его заявление на получение прав отклонили.



«Я думаю, что папа с мамой поддерживают друг друга. Я надеюсь, что история моего отца вдохновит других людей», – сказал сын Питера.

