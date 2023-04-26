2000 спортсменов проехали на горных велосипедах по островам Хорватии

Сотни лет назад по этим тропам пастухи гнали овец. А сейчас это маршрут участников гонки на..

Сотни лет назад по этим тропам пастухи гнали овец. А сейчас это маршрут участников гонки на горных велосипедах. Он проходит по четырём хорватским островам: Крк, Раб, Црес и Лошинь. Соревнования длятся пять дней. В этом году в них участвуют более 2000 спортсменов.

Общая длина дистанции – 291 километр. Самая высокая точка маршрута – 6150 метров. Велосипедисты проезжают по горным тропам, лесным дорожкам, вдоль побережий и через древние приморские города. Между островами спортсмены перемещаются на паромах и лодках.

В гонках участвуют велосипедисты старше 18 лет. При этом, согласно формату мероприятия, участники соревнуются командами. В каждую входят два человека. Они должны держаться рядом на всём маршруте и финишировать одновременно.

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Титул чемпиона среди мужчин завоевали немцы Лукас Баум и Георг Эггер. Среди женщин первое место заняли Беттина Джанас и Ким Эймс. Они тоже из Германии.

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