Албания пытается остановить свою молодёжь, которая уезжает в Великобританию

Улицы албанского города Байрам-Курри часто тихие и пустынные. Молодёжи здесь почти нет. Она массово уезжает с..

Улицы албанского города Байрам-Курри часто тихие и пустынные. Молодёжи здесь почти нет. Она массово уезжает с северо-востока страны в поисках лучшей жизни за границей, в основном в Великобритании.

Многие совершают опасное путешествие через Ла-Манш на небольших лодках. И число таких людей резко возросло. Если в 2020-м их было 50, то в прошлом – 12 тысяч. Зачастую это молодые одинокие мужчины.

[Моника Мулай, мать мигранта, уехавшего в Великобританию]:

«Мы постоянно старались удовлетворить его повседневные потребности, такие как книги, одежда, еда и всё остальное. Но он всё равно был недоволен. Мы не приветствовали его решение. Его было очень сложно принять, но мы не могли ему противостоять».

Великобритания привлекает албанцев хорошей экономикой и более высокооплачиваемой работой, чем в соседних с Албанией странах, таких как Греция или Италия.

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Многие албанцы также едут к родственникам. Так, в Бирмингеме проживает много иммигрантов из албанского города Кукес на границе с Косово.

[Абедин Керная, заммэра Байрам-Курри]:

«Низкая заработная плата, трудности создания семьи с нормальными, комфортными условиями жизни и высокие расходы подтолкнули молодых людей уезжать».

При этом немногие албанцы официально обращаются за визой. Обычно они платят контрабандистам от 5 до 20 тысяч евро за опасное и незаконное пересечение Ла-Манша.

Северо-восточная часть Албании известна своей природной красотой. Тут собирают лекарственные растения, а также производят ковры ручной работы. Есть работа в мэриях, школах и больницах, а также в кафе и ресторанах. Однако этого недостаточно.

Владелец мотеля в Кукесе говорит, что уже два года пытается найти официантов.

[Петрит Леши, владелец мотеля]:

«Я не виню 25-летних молодых людей в том, что они уезжают, поскольку тут очень низкие зарплаты. Того, что предлагают в нашей стране, недостаточно для нормальной жизни».

Сегодня здесь пытаются создать дополнительные рабочие места, чтобы вдохновлять молодёжь оставаться. Так, один британский проект поддерживает малый и средний бизнес в сфере туризма и сельского хозяйства, а также готовит к открытию школу профессий.

Молодые семьи, которые открывают малый бизнес, освобождают от налогов на срок до трёх лет. Также пары, вернувшиеся из Великобритании, получат по 5000 евро.

Кроме того, десять компаний в Ирландии наймут 10 молодых албанцев для удалённой работы. Сначала их обучат, а потом предоставят постоянный заработок.

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