100-летний австралиец перестроил 15 автомобилей и продолжает творить

Почти 80 лет австралиец Клифф Байфилд занимается любимым делом – перестраивает классические автомобили. За эти годы..
Дата загрузки: 2023-05-23
[Клифф Байфилд, автомобильный мастер]:
«Это заставляет меня двигаться вперёд: завтра утром мне нужно встать, потому что у меня есть работа, которую нужно выполнить».
До Второй мировой войны Клифф работал в кузовной мастерской. Потом поступил на службу в военно-воздушные силы. Когда война закончилась, вернулся в Перт и завершил обучение кузовному делу. Вскоре открыл автомастерскую. В 50-х годах переделал первый автомобиль.
Клифф перестраивал гоночные и обычные дорожные автомобили. Причём спортивные машины участвовали в соревнованиях. Мастер сам продумывал экстерьер кузова, варил раму, собирал шасси и даже шил чехлы для сидений.
[Клифф Байфилд, автомобильный мастер]:
«Мне нравятся результаты моих трудов, и надеюсь, другие их тоже оценят. Не потому, что мне нужна слава. Просто я хочу, чтобы созданное мною радовало людей».
Сейчас творения Клиффа хранятся в частных коллекциях и Автомобильном музее Западной Австралии.
[Патрик О’Каллаган, куратор Автомобильного музея Западной Австралии]:
«Он работает над автомобилями в маленькой мастерской. У него нет такой роскоши, как большая производственная база. Просто невероятно, что он многого достиг».
Недавно Автомобильный музей Западной Австралии организовал праздник в честь юбилея мастера. Ну а для Клиффа 100 лет – просто цифра. Он надеется ещё многое успеть.
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