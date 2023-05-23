100-летний австралиец перестроил 15 автомобилей и продолжает творить

Почти 80 лет австралиец Клифф Байфилд занимается любимым делом – перестраивает классические автомобили. За эти годы..

[Клифф Байфилд, автомобильный мастер]:

«Это заставляет меня двигаться вперёд: завтра утром мне нужно встать, потому что у меня есть работа, которую нужно выполнить».

Почти 80 лет австралиец Клифф Байфилд занимается любимым делом – перестраивает классические автомобили. За эти годы создал 15 уникальных творений и стал местной легендой. Сейчас мастеру 100 лет, и он по-прежнему каждый день проводит за работой.

До Второй мировой войны Клифф работал в кузовной мастерской. Потом поступил на службу в военно-воздушные силы. Когда война закончилась, вернулся в Перт и завершил обучение кузовному делу. Вскоре открыл автомастерскую. В 50-х годах переделал первый автомобиль.

Клифф перестраивал гоночные и обычные дорожные автомобили. Причём спортивные машины участвовали в соревнованиях. Мастер сам продумывал экстерьер кузова, варил раму, собирал шасси и даже шил чехлы для сидений.

[Клифф Байфилд, автомобильный мастер]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Мне нравятся результаты моих трудов, и надеюсь, другие их тоже оценят. Не потому, что мне нужна слава. Просто я хочу, чтобы созданное мною радовало людей».

Сейчас творения Клиффа хранятся в частных коллекциях и Автомобильном музее Западной Австралии.

[Патрик О’Каллаган, куратор Автомобильного музея Западной Австралии]:

«Он работает над автомобилями в маленькой мастерской. У него нет такой роскоши, как большая производственная база. Просто невероятно, что он многого достиг».

Недавно Автомобильный музей Западной Австралии организовал праздник в честь юбилея мастера. Ну а для Клиффа 100 лет – просто цифра. Он надеется ещё многое успеть.

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