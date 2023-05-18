Байкеры исполнили мечту 90-летней бабушки

Барбара Моррис в середине прошлого столетия купила свой первый мотоцикл. Тогда ей было 19. В те времена девушка-байкер считалась редкостью.



Страсть к мотоциклам Барбара передала своим трём детям. Уже в пожилом возрасте она говорила сыну Мартину, что хочет прокатиться на мощном Harley Davidson, когда ей будет 90 лет. На таком мотоцикле ей ездить не приходилось.





Родственники Барбары решили сделать ей сюрприз на 90-летие. Они пригласили байкеров на своё мероприятие. 13 мотоциклистов подъехали к интернату для пожилых в британском городе Уиган. Две медсестры вывели Барбару на улицу. «Она плохо видит, поэтому пришлось подвести её прямо к мотоциклу. Поняв, что это, она очень удивилась и обрадовалась», – рассказала Кирсти Харви – правнучка Барбары.



Байкеры окружили удивлённую бабушку. Они спросили, хочет ли она прокатиться на трёхколёсном Harley Davidson до местного паба. Барабара согласилась, и её посадили на мотоцикл. Она сказала, что когда ехала 11 километров до паба в сопровождении байкеров, то чувствовала себя девушкой.

