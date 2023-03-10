Древний ливийский город нуждается в защите от вандалов

Этот древний город существует со времён Римской империи. Но теперь стены Сабраты в Ливии покрывают граффити...

Этот древний город существует со времён Римской империи. Но теперь стены Сабраты в Ливии покрывают граффити.

В 2016 году ЮНЕСКО внесла этот объект в список Всемирного наследия, находящегося под угрозой.

Когда-то это был финикийский центр торговли. Сегодня он в основном заброшен и постепенно разрушается от рук вандалов.

Экскурсовод Адель Махмуд работает в городе последние 34 года. Говорит, что молодые посетители часто не знают, как вести себя среди древних сооружений.

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[Адель Махмуд, экскурсовод]:

«Мы обращаемся к людям, нашим матерям, нашим детям, нашим старшим, нашей молодежи и школам, которые приезжают сюда. Пожалуйста, привозите с собой гида и исследуйте древний город оргранизованной группой».

Археологические памятники Ливии пострадали в результате хаоса и грабежей, которые последовали за свержением режима Муаммара Каддафи в 2011 году.

Теперь экскурсоводы призывают власти помочь в сохранении древних памятников.

[Адель Махмуд, экскурсовод]:

«Мы просим Департамент древностей и правительство, особенно правительство и премьер-министра, обратить внимание на эти древности, потому что они здесь уже тысячи лет. Город Сабрата построен из песчаника, который легко можно повредить».

ЮНЕСКО говорит, что в Ливии по-прежнему нестабильно, и что достопримечательности нуждаются в защите. Кроме того, памятники также разрушаются под воздействием погоды.

[Адель Махмуд, экскурсовод]:

«В городе есть бани, и половина из них зимой обрушилась».

Древний город также известен своим огромным римским театром. При этом здесь нет иностранных туристов. Это место по выходным посещают только ливийские семьи.

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