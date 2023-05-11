Спустя почти неделю после разрушительного наводнения в Демократической Республике Конго люди продолжают искать своих пропавших без..

Более 5500 человек продолжают искать после наводнения в ДР Конго

[выживший]:

«Мы копаем здесь – ищем двух наших членов семьи, которые пропали без вести – мужчину и женщину. Они жили здесь в деревянной пристройке спереди. Пока мы не можем их найти, поэтому допускаем, что они могли уйти в дом отца».

Спустя почти неделю после разрушительного наводнения в Демократической Республике Конго люди продолжают искать своих пропавших без вести родственников.

Это стихийное бедствие стало самым смертоносным в современной истории страны. Погибших уже более 400.

Наводнение почти полностью разрушило две деревни, которые находились на берегу реки в отдалённой гористой местности провинции Южное Киву.

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Пропавшими без вести продолжают числиться более 5500 человек.

Власти оказывают помощь тем, кто лишился крова. В одну из деревень привезли одеяла, продукты и несколько гробов. Также выдают деньги.

[выживший]:

«Я счастлив получить эту помощь от властей, потому что мы в трудном положении. Говорю спасибо. Эти деньги помогут мне найти другой участок и защитить моих детей». [выживший]:

«Это важная помощь, потому что у нас больше нет запасов еды – наши дома погребены под слоем грязи. Мы благодарны правительству даже за кусок хлеба, поскольку еды достать больше негде».

Впрочем, до второй пострадавшей деревни эта правительственная делегация не доехала. А там жертв больше.

По данным Красного Креста, в результате этих наводнений в ДР Конго пострадали более 8000 человек. И эти люди ещё долго будут нуждаться в помощи.

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