Трое шахтёров считаются погибшими в результате обрушения калийной шахты в Каталонии

Трое рабочих погибли в результате подземного обрушения шахты на северо-востоке Испании. Инцидент произошёл в Каталонии на..
Дата загрузки: 2023-03-11
О жертвах сообщил региональный профсоюз. При этом власти пока официально не подтвердили гибель людей, но заявили, что боятся худшего.
[Хоан Игнаси Элена, глава департамента внутренних дел Каталонии]:
«Трое рабочих находятся внутри шахты. Доступ к ним затруднён, необходимо сначала обезопасить проходы».
Обрушение шахты в городе Сурия произошло на глубине около 900 метров.
[Доминго Хуан, отец одного из спасателей]:
«Мы узнали, что произошёл инцидент на шахте. Все в шоке и очень напряжены. Мой сын спустился вниз с командой спасателей. А я пришёл узнать, как обстоят дела».
Рудником управляет Iberpotash – дочка израильской компании ICL Group. Чиновники говорят, что шахта проходила проверку три недели назад, и никаких проблем не обнаружили. Теперь же предстоит выяснить причину аварии.
Подобный инцидент также произошёл на шахте Iberpotash в декабре 2013 года. Тогда в результате обрушения погибло двое рабочих.
Калий использует в качестве удобрения в сельском хозяйстве, а также в производстве лекарств, стекла и химикатов.
Цены на калий резко выросли в прошлом году после того, как Европейский Союз ввёл санкции против основного своего поставщика этого продукта – Беларуси.
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