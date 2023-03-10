Трое рабочих погибли в результате подземного обрушения шахты на северо-востоке Испании. Инцидент произошёл в Каталонии на..

Трое шахтёров считаются погибшими в результате обрушения калийной шахты в Каталонии

Трое рабочих погибли в результате подземного обрушения шахты на северо-востоке Испании. Инцидент произошёл в Каталонии на одном из крупнейших калийных рудников в Западной Европе.

О жертвах сообщил региональный профсоюз. При этом власти пока официально не подтвердили гибель людей, но заявили, что боятся худшего.

[Хоан Игнаси Элена, глава департамента внутренних дел Каталонии]:

«Трое рабочих находятся внутри шахты. Доступ к ним затруднён, необходимо сначала обезопасить проходы».

Обрушение шахты в городе Сурия произошло на глубине около 900 метров.

[Доминго Хуан, отец одного из спасателей]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Рудником управляет Iberpotash – дочка израильской компании ICL Group. Чиновники говорят, что шахта проходила проверку три недели назад, и никаких проблем не обнаружили. Теперь же предстоит выяснить причину аварии.

Подобный инцидент также произошёл на шахте Iberpotash в декабре 2013 года. Тогда в результате обрушения погибло двое рабочих.

Калий использует в качестве удобрения в сельском хозяйстве, а также в производстве лекарств, стекла и химикатов.

Цены на калий резко выросли в прошлом году после того, как Европейский Союз ввёл санкции против основного своего поставщика этого продукта – Беларуси.

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