Японский борец переехал в Сенегал, чтобы изучить древнее боевое искусство

Эти яростные схватки так полюбились японскому борцу Сёго Уодзуми, что он сменил место жительства. Из Токио..

[Сёго Уодзуми, борец]:

«Я только что закончил тренировку в команде, в которой сейчас обучаюсь. После каждой тренировки чувствую, что понемногу становлюсь сильнее, поэтому очень рад. Мастерство растёт».

Эти яростные схватки так полюбились японскому борцу Сёго Уодзуми, что он сменил место жительства. Из Токио переехал в Тиес – третий по величине город Сенегала. А цель – изучить сенегальскую борьбу, известную как лаамб.

Лаамб – древняя борьба. В ней сочетаются борцовские приёмы и акробатика. Побеждает тот, кто уложит соперника спиной на землю. Раньше лаамб был частью воинских ритуалов, а также развлечением. Теперь это национальный вид спорта.

Сёго открыл для себя этот стиль борьбы во время поездки в Сенегал в 2017 году. Через пять лет переехал в африканскую страну и теперь тренируется днями напролёт. Живёт в общине сенегальских борцов.

[Сёго Уодзуми, борец]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Японец также основал академию для молодых борцов. Сейчас он помогает трём десяткам спортсменов готовиться к юношеским Олимпийским играм 2026 года. Они пройдут в Дакаре – столице Сенегала.

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