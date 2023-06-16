Японский борец переехал в Сенегал, чтобы изучить древнее боевое искусство

Эти яростные схватки так полюбились японскому борцу Сёго Уодзуми, что он сменил место жительства. Из Токио..
Дата загрузки: 2023-06-16
[Сёго Уодзуми, борец]:
«Я только что закончил тренировку в команде, в которой сейчас обучаюсь. После каждой тренировки чувствую, что понемногу становлюсь сильнее, поэтому очень рад. Мастерство растёт».
Лаамб – древняя борьба. В ней сочетаются борцовские приёмы и акробатика. Побеждает тот, кто уложит соперника спиной на землю. Раньше лаамб был частью воинских ритуалов, а также развлечением. Теперь это национальный вид спорта.
Сёго открыл для себя этот стиль борьбы во время поездки в Сенегал в 2017 году. Через пять лет переехал в африканскую страну и теперь тренируется днями напролёт. Живёт в общине сенегальских борцов.
[Сёго Уодзуми, борец]:
«Мне нравится Сенегал, потому что у сенегальцев очень тёплые сердца. В Сенегале, как и в Японии, есть культура гостеприимства. У нас это называется «омотэнаси», а в Сенегале – «теранга». Когда я приехал в Сенегал, меня очаровала эта традиция».
Японец также основал академию для молодых борцов. Сейчас он помогает трём десяткам спортсменов готовиться к юношеским Олимпийским играм 2026 года. Они пройдут в Дакаре – столице Сенегала.
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